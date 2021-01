Das hält Niederösterreichs ÖVP von der Bundesregierung

Doch wie gut funktioniert derzeit die Zusammenarbeit im Land? Da sitzen neben der ÖVP noch die Sozialdemokraten und die Freiheitlichen in der Landesregierung. Jene Parteien, die auf Bundesebene Opposition sind.

Da ist Ebner mit der Arbeit in der Landesregierung zufrieden, wobei er vor allem SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig vor den Vorhang holt. Ebner: „Ich denke, dass vor allem Frau Ulrike Königsberger-Ludwig in ihrer Funktion als Gesundheitslandesrätin versucht, die Maßnahmen mitzutragen, mitzugestalten und diese auch umzusetzen – gemeinsam mit ÖVP-Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Da spürt man, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert.“

Und die Kritik von SPÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl an so mancher Maßnahme wie zum Beispiel das Impfen? „Das muss die SPÖ für sich selbst klären, warum Schnabl in dieser Frage auch seine eigene Landesrätin kritisiert. Das ist für mich nicht relevant. Für mich zählt die gemeinsame Arbeit für Niederösterreich“, sagt Ebner. Ähnlich beurteilt er die Kritik von FPÖ-Klubobmann Udo Landbauer an Corona-Maßnahmen. Ebner: „In Niederösterreich versuchen wir, mit Landesrat Gottfried Waldhäusl zusammenzuarbeiten, den Rest muss die FPÖ intern klären.“ Und das Miteinander im Land werde auch durch die immer härter werdenden Konflikte im Parlament nicht beeinflusst.mag