Kriminalitäts-Hotspot St. Pölten? Das sagen die geheimen Zahlen

Erfahrene Ermittler berichten, dass dieser Trend natürlich auch mit den Lockdowns zusammenhänge. Zudem hätten Grenzschließungen bzw. Kontrollen deutlich zu einem Absinken der Kriminalität beigetragen.

Ruf nach mehr Polizisten

Was die Parteien in St. Pölten aber seit Jahren vereint, ist der Ruf nach mehr Polizisten. ÖVP-Vizebürgermeister Matthias Adl will nun Nägel mit Köpfen machen. Gemeinsam mit den Polizeibeamten Josef Neumeyr und Tamara Bollwein wurde in diesen Tagen mit Innenminister Karl Nehammer über die Personalsituation in St. Pölten diskutiert.