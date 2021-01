Corona-Massentest: 0,11 Prozent waren positiv

Bei den flächendeckenden Corona-Untersuchungen in Niederösterreich wurden am Samstag bis zum frühen Nachmittag 196 positive Antigentests gezählt. Das entspricht einer Rate von 0,11 Prozent.

Exakt 172.962 Personen ließen sich mit Stand 13.00 Uhr einen Abstrich entnehmen, was bei der nunmehr präzisierten Zahl der Berechtigten von 1,514.277 eine Teilnahmequote von 11,42 Prozent bedeutete. Die Tests dauern am Samstag noch bis 18.00 Uhr und werden am Sonntag abgeschlossen.