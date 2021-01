Massentests in St. Pölten: Infos zum zweiten Durchgang

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Zwar ist das "Freitesten" aus dem Lockdown Geschichte, getestet wird aber trotzdem und zwar am 16. und 17. Jänner. Jeweils zwischen 8 und 18 Uhr haben die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner die Möglichkeit kostenlos einen COVID-Antigen-Schnelltest durchführen zu lassen.

Wer wird getestet

Generell ist die landesweite Massentest-Aktion freiwillig und richtet sich an alle Personen ab sechs Jahren mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in St. Pölten. Minderjährige müssen von Erziehungsberechtigten bei den Testungen begleitet werden. Auf postalischem Weg wird jedem Haushalt ein Test-Standort und ein persönlicher Testraum zu gewiesen.

Wer wird nicht getestet

"Personen, die sich krank fühlen oder bereits Corona-Symptome aufweisen, sind angehalten, nicht an den Massentestungen teilzunehmen und direkt mit "1450" in Kontakt aufzunehmen", teilt die Stadt St. Pölten in einer Aussendung mit.

Wer sich zum Testzeitpunkt in Quarantäne befindet, berufsbedingt regelmäßig getestet wird oder in den letzten drei Monaten positiv auf das Coronavirus getestet wurde, wird nicht getestet. Auch Kinder unter sechs Jahren und Personen in Alten- und Pflegeheimen nehmen nicht an der Massentestung teil.