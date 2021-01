St. Pölten: Erster Blick auf den neuen Stadtwald

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

St. Pölten dehnt sich aus. In jede Himmelsrichtung. Gebaut wird allerorts, im Westen soll in den kommenden Jahren und Jahrzehnten sogar ein neuer Stadtteil entstehen. Möglich machen dies unbebaute 85 Hektar große landwirtschaftlichen Flächen am Eisberg, die als größtes städtebauliches Erweiterungsgebiet neben dem Zentrum der Landeshauptstadt gelten. Doch nicht nur das Angebot an Wohnraum soll wachsen, auch der Stadtwald wird den Besuchern künftig mehr Platz bieten. Sogar ein neuer „Berg“ wird entstehen.

Lehmige Böden

Allerdings stellt die Besiedelung des Eisbergs die Stadtverantwortlichen vor eine große Herausforderung. Stetige Westwinde kühlen die offene Hochfläche. Die dichten, lehmigen Böden lassen Niederschlag oberflächlich abfließen und sorgen für Überflutungen.

„Um eine Bebauung zu ermöglichen und Freiräume nutzbar zu machen, muss die Landschaft umgestaltet werden“, heißt es aus dem Rathaus. Deshalb brauche es neue Wald-, Windschutzgürtel und Wiesenflächen, um Wind und Wasser zurückzuhalten. Ein großes Rückhaltebecken sei ebenfalls notwendig.