St. Pölten: 500 Bürger planen an neuem Promenadenring mit

Zwei schmale Gehwege auf jeder Straßenseite, in der Mitte ein breiterer Streifen, den sich Fußgänger und Radfahrer teilen - so sieht der Promenadenring, der vom Bahnhof über die Julius-Raab-Promenade und den Europaplatz bis zur Dr.-Karl-Renner-Promenade und zum Neugebäudeplatz führt, aktuell aus. In Zukunft soll sich das aber durch eine Neugestaltung des Rings ändern, zu einem moderneren Stadtbild hin.

Am Planungsprozess waren nicht nur das Rathaus beteiligt, sondern auch die Bürger der Landeshauptstadt. Mit Fragen wie „Wie bewege ich mich am Promenadenring fort? Was gefällt mir, was schätze ich besonders und warum? Wo sehe ich die größten Hindernisse und warum?“ wurden in einem Online-Fragebogen die Wünsche und Gewohnheiten der St. Pöltner erhoben.

Reges Interesse

Über 500 Stimmen von Bürgern wurden so an die Stadtverwaltung herangetragen. "Die Anregungen erreichten uns nicht nur digital, sondern auch analog wurden einige bei uns im Rathaus abgegeben", sagte Thomas Kainz, Sprecher der Stadt St. Pölten

Wie von der Stadt angenommen, wünscht sich die Bevölkerung einen für Fußgänger und für Radfahrer freundlicheren Promenadenring. Auch die Verweilbereiche sollen attraktiver gestaltet werden.

Nun gilt es die Anregungen und Antworten zu sammeln, welche dann in einer Aufgabenstellung für die Planungs-Vergabe einfließen werden. Am 11. Februar sollen die Ergebnisse im Rahmen eines Stadtforums der Öffentlichkeit präsentiert und gemeinsam reflektiert werden.