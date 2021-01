Wiener Neustadt startet mit dem zweiten Corona-Massentest

Die Stadt Wiener Neustadt hält an der Corona-Teststrategie weiter fest. Am kommenden Wochenende, von 15. bis 17. Jänner, werden die von Bund und Land initiierten COVID 19-Massentestungen der Bevölkerung an insgesamt 8 Standorten im Stadtgebiet durchgeführt. Täglich von 8 bis 18 Uhr können sich Bürger ab 6 Jahren kostenlos testen lassen. Der Freitag ist dabei in erster Linie für Seniorinnen und Senioren gedacht, die Stadt Wiener Neustadt bietet mit dem „Golden Palast“ außerdem einen Standort mit mehrsprachigem Personal an.

Eindämmung der Pandemie

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger hofft auf rege Teilnahme an dem Massentest. "Die erste Testrunde haben wir in Wiener Neustadt gemeinsam sehr erfolgreich über die Bühne gebracht. Um die Zeit bis zur Impfung gesund und sicher überbrücken zu können, ist es aber notwendig, diese Massenscreenings zu wiederholen – nur so können Infektionsketten durchbrochen und symptomlos Infizierte erkannt werden. Als Bürgermeister appelliere ich daher eindringlich: Machen Sie auch von dieser zweiten Testreihe Gebrauch", so Schneeberger.