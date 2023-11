Dämmerungseinbrüche: Polizei mahnt nach mehreren Coups zur Vorsicht

Mit der früh einsetzenden Dunkelheit haben auch die Dämmerungseinbrecher wieder Hochsaison. Nach einer Serie von Coups am vergangenen Wochenende im Bezirk Gänserndorf mahnt die Landespolizeidirektion Niederösterreich zu besonderer Vorsicht. Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag in insgesamt vier Einfamilienhäuser in der Gegend ein, berichtete die Polizei am Montag.

Während bei zwei Einbrüchen im Gemeindegebiet von Strasshof an der Nordbahn sowie einem Einbruch im Gemeindegebiet von Schönkirchen-Reyersdorf durch die unbekannten Täter Wertgegenstände in noch unbekannter Höhe gestohlen wurden, gingen die Gangster bei einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus im Gemeindegebiet von Markgrafneusiedl leer aus.

➤ Mehr lesen: Dämmerungseinbrüche: „Die reisenden Täter waren schnell wieder da“