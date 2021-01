COVID-Grenze im Waldviertel: „Es sind nur äußerliche Barrikaden“

Helga Rosenmayer, Bürgermeisterin von Gmünd, spricht ebenso von Unsicherheiten in der Bevölkerung. Doch diese konnten auf der Gemeinde oder in der Bezirkshauptmannschaft geklärt werden. „Das waren so Anfragen wie ’Darf ich heiraten?’, ’Wie verhalten wir uns bei einer Beerdigung?’“, sagt Rosenmayer. Die Zusammenarbeit mit České Velenice und Bürgermeister Jaromír Slíva sei weiterhin sehr gut gewesen. „Nachdem im Frühjahr die Grenze wieder offen war, haben wir uns dort gleich getroffen.“

Verzögerungen

Grenzübergreifende Projekte konnten normal weiterlaufen. Der Wirtschaftspark sei etwa betrieben worden. Das Schulzentrum Gmünd, das tschechische und österreichische Schüler besuchen, wurde rasch auf Distance Learning umgestellt. Der Bau des Gesundheitszentrums Gmünd/České Velenice konnte ebenfalls weitergehen. „Im Sommer sollte es fertig sein, damit im Herbst die ersten Patienten versorgt werden können“, sagt Manfred Mayer, Manager des Zentrums. Doch es habe immer wieder Verzögerungen gegeben: „Einmal war bei uns Lockdown, dann wieder drüben. Aber es haben immer Gespräche stattgefunden.“

Der Tourismus habe in Gmünd sogar einen Aufschwung erlebt, erzählt Rosenmayer: „Das sehe ich als positives Zeichen für unsere Stadt und die Region.“ Die Kulturszene hingegen litt massiv unter den Corona-Maßnahmen. Thomas Samhaber spürte das besonders. Der Historiker veranstaltet Events wie das Festival „Übergänge Přechody“ in Gmünd und České Velenice. Das wurde auf 22. bis 25. Juli 2021 verschoben.