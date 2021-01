Fehlende Kunden, Quarantänepflicht: Das schwierige Leben an der Covid-Grenze

Der KURIER begab sich in den Grenzregionen deshalb auf Lokalaugenschein:

Mit Kapuze über dem Kopf und dem Hund an der Leine eilt die 30-jährige Sandra Daxberger durch die Braunauer Altstadt in Richtung Drogeriemarkt. Für sie ein ungewohntes Ziel: „Normalerweise fahre ich dafür über die Grenze nach Simbach. Das ist viel billiger“, erzählt sie.

Doch der Weg in ihre Stammdrogerie bleibt ihr vorerst verwehrt. Denn über die 320 Meter lange Brücke, die die Orte Braunau in Oberösterreich und Simbach am Inn in Niederbayern trennt, darf sie derzeit nicht gehen – ist diese doch gleichzeitig Staatsgrenze und Corona-bedingt geschlossen.

Bei einem Lokalaugenschein zeigt sich: Von Grenzposten und Passkontrolle ist jedoch keine Spur. Nur ein dezentes, weißes Schild auf der Brücke – die über die natürliche Grenze, den Inn, führt – weist in Braunau darauf hin, dass man hier nach zu Deutschland kommt.

Normalerweise passieren 16.000 bis 18.000 Fahrzeuge die alte Innbrücke pro Tag. Aktuell sind es klarerweise deutlich weniger. „Die Polizei kontrolliert stichprobenartig“, erklärt Braunaus Bürgermeister Johannes Waidbacher (ÖVP). Pendeln zum Arbeiten ist derzeit etwa erlaubt. Ein Ausflug nach Bayern zum Einkaufen jedoch nicht.

Vor allem die günstigeren Waren der Drogeriemärkte in Deutschland scheinen den Braunauern abzugehen. „Wenn Produkte bei uns verbilligt sind, ist der Normalpreis in Deutschland noch immer niedriger“, sagt etwa Gerlinde Denk (53), die entlang des Stadtplatzes spaziert.