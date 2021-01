COVID-Grenze: „Das könnte sich Orban nicht leisten“

Vielleicht war deshalb die Umstellung im Frühjahr, als in ganz Europa unter dem Eindruck der beginnenden Pandemie die Grenzbalken von einem Tag auf den anderen hochgefahren wurden, gar nicht so groß. Zumindest nicht auf österreichischer Seite. Denn nach der anfänglichen Aufregung inklusiver kilometerlanger Staus an den großen Grenzübergängen wie Nickelsdorf stellte sich schnell heraus, dass die ungarischen Corona-Verordnungen in der Praxis rasch an ihre Grenzen stoßen. Zu eng sind die wirtschaftlichen Verflechtungen und die Abhängigkeiten – auf beiden Seiten.

Pflegesystem

„Meistens werde ich von den Grenzbeamten nur durchgewunken, so wie die meisten Berufspendler“, erzählt die 55-jährige Ungarin Eszter Nagy (Name von der Redaktion geändert; Anm.), die wie viele ihrer Landsleute in Österreich mehr verdient als zu Hause. „Orban könnte es sich nicht leisten, wenn wir nicht mehr nach Österreich fahren könnten, um Geld zu verdienen.“ In Österreich wiederum würde das Pflegesystem ohne ungarische Arbeitskräfte schwer unter Druck geraten.