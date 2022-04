Covid-Fighters bauen Testzentrale in Amstetten auf

In einer ehemaligen Großwäscherei in Greinsfurth bei Amstetten werden die Covid-Fighters Ende Juni ihre Testzentrale errichten. Bis Ende Juni sollen acht Millionen Euro in die Adaptierung und in den Umbau des Gebäudes investiert werden.

Weil sich in dem Gebäude eine auf sterile medizinische Bekleidung spezialisierte Wäscherei befand, eigne es sich besonders gut für die Vorhaben seiner Firma, schildert Boris Fahrnberger, der Geschäftsführer der Covid-Fighters. „Rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in Amstetten einen neuen Arbeitsplatz finden“, kündigt Fahrnberger an. In Spitzenzeiten könne die Kapazität in dem 4.700 Quadratmeter umfassenden Gebäude, auf bis zu 300 erweitert werden, so der Gründer des ehemaligen Start-up’s. Das Unternehmen gründete sich zu Beginn der Corona-Krise aus einer Computer-Firma im Bezirk Scheibbs.