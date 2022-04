Diebesduo war in Waldviertler Häusern hinter Schmuck her

In Österreich hätten staatliche Hilfen viele Auswirkungen der Pandemie abgefedert. In anderen Ländern wie etwa Serbien sei die Lage eine gänzlich andere, wie Strafverteidiger Andreas Reichenbach am Donnerstag vor dem Landesgericht Krems erklärte.

"Nicht sonderlich professionell"

Die „wirtschaftliche Bedrängnis durch Corona“ habe seine beiden Mandanten zu Einbruchsdiebstählen veranlasst. In insgesamt 22 Fällen versuchte das Duo (45 und 37 Jahre alt) im November und Dezember des letzten Jahres in Waldviertler Wohnhäuser einzusteigen. Glückte der Versuch, ließen sie von Halsketten und Rosenkränzen über Manschettenknöpfe bis hin zu Uhren und Bargeld vermeintlich Wertvolles mitgehen – insgesamt im Wert von 75.000 Euro.

„Sonderlich professionell waren die Einbrüche nicht“, räumte der Verteidiger ein. An neun Tatorten hinterließ das Duo Fußabdrücke, einmal sogar DNA-Spuren. Die Polizei stellte außerdem ein Navi mit den Einbruchsadressen und einen Großteil des Diebesgutes sicher.