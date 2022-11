Countdown kündigte "politische Bombe" an: FPÖ will Landeshauptmann stellen

Tagelang war es mit einem Countdown angekündigt worden. Die FPÖ Niederösterreich wollte Sonntagabend pünktlich um 19 Uhr eine Art "politische Bombe platzen lassen“. So gewaltig fiel die Überraschung dann aber doch nicht aus. Unter dem Titel „Landeshauptmann 2023: Ich bin bereit!“ veröffentlichte die FPÖ eine sechsminütiges Video ihres Landesparteichefs. Darin stellt Udo Landbauer den Anspruch auf den Posten des Landeshauptmannes 2023. Am 29. Jänner finden in Niederösterreich bekanntlich Landtagswahlen statt.

Kalt und finster

„In Krisenzeiten braucht es Rückhalt. Meine Familie gibt mir Kraft, Hoffnung und Zuversicht“, beginnt Landbauer sein Wahlvideo. Darin angesprochen werden von ihm die brennenden Themen wie Teuerung, exorbitant hohe Gas- und Strompreise und das Versagen der Regierenden in dieser Hinsicht.

Wie bereits vor einigen Tagen bei der Präsentation der Kandidatenliste für die Landtagswahl konzentrierte sich der FPÖ-Landesparteichef voll und ganz auf die ÖVP. „Ich stelle mir die Frage, wie es im Jahr 2022 in einem Land wie Niederösterreich so kalt und finster sein kann. Für dieses Niederösterreich ist einzig und allein Johanna Mikl-Leitner verantwortlich“, setzt Landbauer den Angriff auf die Regierungspartei fort.