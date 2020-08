Coronavirus: Das Besuchsverbot hat gewirkt

Strenge Abschirmungsmaßnahmen mit einem rigorosen Besuchsverbot in Senioren- und Pflegeheimen haben sich zum Schutz der Bewohner vor einer Corona-Infektion bewährt. Für Niederösterreich, wo diese Schritte vor dem generellen Corona-Lockdown Mitte März durchgezogen wurden, weist ein Bericht des Gesundheitsministeriums eine sehr positive Bilanz aus. Nur elf Prozent aller Corona-Infizierten waren Heimbewohner. Im österreichweiten Schnitt waren es dagegen 37 Prozent.

„Damit liegen wir in Niederösterreich deutlich unter dem Bundesschnitt und weit hinter Ländern, wie Slowenien oder Kanada mit über 80 Prozent“, kommentiert VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner die Ministeriumsbilanz zu den Heimen mit Stand Juli. Die strengen Maßnahmen von Bund und Land, die wegen des Besuchsverbots auch massiv kritisiert wurden, seien sicher richtig gewesen sind Ebner und der Generationen-Sprecher der VPNÖ, Hermann Hauer, überzeugt. „Sie haben einen Flächenbrand in unseren Alters- und Pflegeheimen verhindert“, ist sich Ebner sicher.

Untermauert werde das mit einer weiteren sowohl dramatischen als auch aussagekräftigen Zahl: Im Schnitt ist in NÖ einer von 1.000 Heimbewohnern an Covid-19 gestorben, im Österreichschnitt sind es dagegen vier von 1.000. Zum weiteren Vergleich: In Spanien waren pro 1000 Heimbewohner 60 Tote zu beklagen. Hat sich das Coronavirus einmal in einem Heim festgesetzt, ist die Situation jedenfalls hochdramatisch. Fast ein Drittel der in Heimen Erkrankten haben das im bundesweiten Durchschnitt nicht überlebt. „Jedes Todesopfer ist eines zuviel“, sagt Ebner, der vor einer möglichen zweiten Welle und zu großer Sorglosigkeit im Umgang mit Covid-19 warnt.