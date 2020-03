Coronavirus: Auch Kicker des SC Wr. Neustadt in Kurzarbeit

Die Coronakrise trifft den Club daher in einer ungünstigen Phase. "In dieser Ausnahmesituation haben wir uns dazu entschlossen, so wie viele andere Klubs in Österreich auch, dort wo es geht, auf Kurzarbeit umzustellen", sagt Spenger. Insgesamt elf SC-Mitarbeiter inklusive aller in Frage kommenden Spieler der Kampfmannschaft sind betroffen und wurden beim AMS für die Kurzarbeit angemeldet. "Wir bedanken uns als Vorstand recht herzlich bei allen, die hier aus Solidarität zum Verein mitgemacht haben. Und wir hoffen, dass wir gemeinsam diese schwierige Phase überstehen und schon bald wieder die Kugel rollt", erklärt Spenger.