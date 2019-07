Der tiefe Fall des SC Wiener Neustadt

Im vergangenen Sommer hatte man ein Bein bereits in der Bundesliga. Aber anstatt gegen Vereine wie Red Bull Salzburg in einem funkelnagelneuen Stadion für knapp 12 Millionen Euro zu brillieren, befindet sich der SC Wiener Neustadt im freien Fall. Ob der am Freitag gezogene Rettungsschirm zu einer sanften Landung des Clubs in der Regionalliga-Ost verhilft, oder es zur Bruchlandung kommt, wird sich erst in einigen Wochen zeigen. Als neuer Präsident soll der aus Ägypten stammende Investor Hani Habib und an dessen Seite der frühere Pressesprecher des SC und der Stadt Wiener Neustadt, Rainer Spenger, den Verein in „ruhigere Gewässer führen“.