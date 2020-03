Coronavirus: Anfeindungen gegen Firma mit 800 Mitarbeitern

„Man versucht, 800 Arbeitsplätze und einen Betrieb zu retten, und muss sich dafür rechtfertigen und anfeinden lassen.“ Was Katharina List-Nagl seit Ausbruch der Corona-Krise erlebt, will sie möglichst schnell wieder abhaken. Die 39-jährige Unternehmerin ist Chefin des erfolgreichen Flugzeug- und Yachten-Ausstatters F/ List mit Sitz im niederösterreichischen Thomasberg und Niederlassungen von Brasilien bis Melbourne. Aus einer 1950 gegründeten Tischlerei wurde in den vergangenen Jahren ein Luxusausstatter mit Weltruf.

Wie andere Industriebetriebe in Österreich erlebte Katharina List-Nagl mit ihrer Firma in den vergangenen Tagen ein Wechselbad der Gefühle – hin und her gerissen zwischen der Verantwortung gegenüber der Gesundheit aller Mitarbeiter, der Verpflichtung, allen Verträgen nachzukommen, und dabei die Beschränkungen der Regierung nicht zu verletzen.