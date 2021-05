Corona-Schnelltester auf vier Pfoten erschnüffeln das Virus

Sie sind der Corona-Schnelltest auf vier Beinen. Und sie liefern ihr Ergebnis sofort, ohne medizinische Ausrüstung. Covid-Spürhunde, die europaweit bereits zum Einsatz kommen, erschnüffeln an einer benutzten Schutzmaske, ob der Träger an Corona erkrankt ist. Seit fast einem Jahr trainiert auch das österreichische Bundesheer solche Tiere. Eine Schäferhündin befindet sich derzeit in der praktischen Probephase. Unterstützung erhielt das Militärhundezentrum nun am Donnerstag vom Landesklinikum Stockerau, das Probenmaterial für das Training zur Verfügung stellte.