Das Impf-Wunder und seine unermüdlichen Helden

Insgesamt sind es knapp 50 Beschäftigte, die im Landesimpfzentrum in St. Pölten tätig sind, landesweit helfen knapp 800 mit. Zum Team gehören auch Ärzte, die vor dem Stich mit den Bürgern ein kurzes Gespräch führen. Hier wird aufgeklärt, aber auch versucht, Ängste zu nehmen. 150 Euro brutto bekommen die Ärzte pro Stunde, wegen des Geldes sei also niemand hier, betonen die Verantwortlichen. „Ihnen geht es um die Hilfe“, heißt es. Nach der Impfung geht es weiter zur Administration, wo die Daten in den Impfpass und in die elektronische Gesundheitsakte (ELGA) eingetragen werden. „In höchstens 30 Minuten ist alles erledigt“, sagt Umgeher.

Ab kommender Woche wird Gang zugelegt

Ab kommender Woche soll in Sachen Impfung nochmals ein Gang zugelegt werden. Dann wird an sechs Tagen pro Woche gestochen., die Logistik läuft über 144 Notruf NÖ. Wie lange die Impfzentren in Betrieb sein werden, ist noch ungewiss. Man habe sich in Sachen Infrastruktur bewusst für jene Hallen entschieden, die nicht für sportliche Zwecke gebraucht werden, sagt Berndt Schreiner, der ärztliche Leiter im Roten Kreuz.