Corona-Krise trübt die Halbzeitbilanz der ÖVP

Die Auswirkungen der Corona-Krise, die die größten Herausforderungen an das Gesundheitssystem und die Wirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg bescherten, waren zentrales Thema der ÖVP-Tagung. Die Wirtschaftsleistung in NÖ werde heuer um 6,6 Prozent schrumpfen, jene des Bundes um 7,3 Prozent. „Nach der ersten Phase der Akuthilfe geht es jetzt darum, mit einem langfristigen Konjunkturprogramm den Wirtschaftsstandort zu stärken“, verwies Schneeberger auf das 229 Millionen Euro starke Konjunkturpaket, das im Oktober in Landesregierung und Landtag beschlossen wird. Unter den Leitlinien „Regionalität stärken, Innovationen fördern und Liquidität sichern“ sollen in den nächsten zwei Jahren Investitionen von 450 Millionen Euro ausgelöst werden. Klausurstoff waren auch die Einbrüche bei den Gemeindefinanzen. Laut Schneeberger gebe es auch Überlegungen für die Kommunen rechtliche Voraussetzungen zu schaffen, um langfristige Darlehen aufnehmen zu dürfen.