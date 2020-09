Landesdefizit wird sich verzehnfachen

„Vergleicht man die letzten Prognosen vor der Krise mit den aktuellen Prognosen aus dem September 2020, kann man einen großen Teil des Schadens beziffern. Rund eine Milliarde Euro weniger Einnahmen als ursprünglich geplant fließen in den Landeshaushalt, rund 482 Millionen Euro weniger in die Kassen der Gemeinden“, so Schleritzko.