Corona-Krise: Das Warten auf die Reha

Während am Mittwoch verkündet wurde, dass die Spitäler in Niederösterreich langsam wieder den Betrieb aufnehmen und in der kommenden Woche die ersten Operationen stattfinden, die corona-bedingt verschoben wurden, gibt es für das weitere Vorgehen in den Rehazentren noch keinen Plan. Gerade für die Nachbehandlung der Eingriffe in den Spitälern bedarf es aber auch dort einer schrittweisen Anpassung. „Die Empfehlungen dafür werden gerade erarbeitet“, heißt es aus dem Gesundheitsministerium auf KURIER-Nachfrage.

Und diese Empfehlungen werden in den Rehazentren schon herbeigesehnt. Sie mussten Patienten während ihrer Behandlung nach Hause schicken, als die Covid-19-Maßnahmen in Kraft traten. „Wir hatten 100 Patienten hier in der Klinik, einige standen am Anfang der Therapie, einige waren mittendrin und manche hätten sie bald beendet“, erzählt Friedrich Riffer. Ärztlicher Leiter im Psychosomatischen Zentrum Eggenburg, einer Klinik für Menschen mit psychischen Erkrankungen, wie etwa Depressionen, Persönlichkeitsstörungen, Essstörungen und Suchterkrankungen. „Normalerweise sind die Patienten zehn bis zwölf Wochen bei uns. Bevor wir sie nun entlassen mussten, haben wir sie in ausführlichen Gesprächen darauf vorbereitet“, erklärt Riffer.