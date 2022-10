Corona: Impfzentrum übersiedelt von Amstetten nach Wieselburg

In Niederösterreich übersiedelt eines der neun Landesimpfzentren von Amstetten nach Wieselburg (Bezirk Scheibbs). Der neue Standort am Messegelände wird am Mittwoch in Betrieb gehen, teilte Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Montag per Aussendung mit. In der Mostviertler Bezirksstadt wurden zuletzt am Samstag Vakzine verabreicht. Seit November 2021 sind dort 41.424 Personen immunisiert worden.

Parkmöglichkeiten

Niederösterreichs Impfkoordinator Christof Constantin Chwojka sprach von einem "guten Ersatz" und verwies in der Aussendung auf Parkmöglichkeiten sowie den Zu- und Abfahrtsweg, die eine "unkomplizierte Anreise" ermöglichen würden. Geöffnet hat das Landesimpfzentrum in Wieselburg - so wie die weiteren acht Standorte in Niederösterreich - jeweils Mittwoch und Freitag von 14 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr.