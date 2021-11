Corona-Fall bei Halloween-Party in Arena Nova trotz negativem Test

Recht unterschiedlich verlief aus Sicht der Polizei die Halloween-Nacht in Österreich. Wurden etwa in Wien und dem Burgenland keine besonderen Auffälligkeiten registriert, so ging es in westlichen Bundesländern deutlich gewalttätiger zu. In Niederösterreich sei die Nacht relativ ruhig verlaufen, berichtete Polizeisprecher Johann Baumschlager.

Verletzte in Wiener Neustadt

In St. Pölten-Spratzern wurde, wie etwa auch im Tiroler Reutte, die Fassade eines Hauses mit Eiern beschmutzt. Auf der Wiener Neustädter Partymeile kam es zu Schlägereien, nach denen etliche Verletzte ins Spital gebracht werden mussten. Die Polizei ahndete auch etliche Vergehen gegen das Jugendschutzgesetz bezüglich der Ausgehzeiten und des Alkoholkonsums.