Cobra-Einsatz in Korneuburg: Geladene Pistole sichergestellt

Im Fall des Cobra-Einsatzes in der Korneuburger Hovengasse am Dienstag ist der 61-jährige Beschuldigte in die Justizanstalt der niederösterreichischen Bezirksstadt eingeliefert worden. Bei einer Durchsuchung der Wohnung, in der sich der Mann stundenlang verschanzt hatte, wurde nach Polizeiangaben vom Mittwoch eine geladene Pistole entdeckt und sichergestellt.

Der Beschuldigte war geständig. Hintergrund der Vorfalls war die geplante Durchführung einer Exekution.