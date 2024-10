Cobra-Einsatz bei Bau der Ostumfahrung: 3 Aktivisten festgenommen

Die Polizei stellt sich auf einen "heißen Herbst" ein, was den Bau der Ostumfahrung in Wiener Neustadt anbelangt. Am Dienstag haben erneut Umweltaktivisten für einen Großeinsatz der Exekutive auf der Baustelle gesorgt. Drei Personen wurden dabei festgenommen, bestätigt Polizeisprecher Johann Baumschlager.