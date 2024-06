Club83 sperrt zu: Wr. Neustadt lässt den Ball aber weiter rollen

In der Stadt hat das Ende natürlich für heftige Reaktionen gesorgt. Am Freitag folgte eine erste Stellungnahme aus dem Wiener Neustädter Rathaus.

"Für die Sportstadt ist es natürlich sehr bedauerlich, dass der traditionsreiche Club83 seinen Spielbetrieb einstellt. Der Verein hat sich sowohl in der Jugendarbeit als auch mit der Kampfmannschaft in den letzten Jahrzehnten um den Sport in der Stadt äußerst verdient gemacht, wofür ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bei allen Verantwortlichen bedanke", erklärt ÖVP-Sportstadtrat Philipp Gruber.