Charity am Spielfeld: Promis und Kicker spielen am liebsten „Christkindl“

Ein Neunjähriger mit der Diagnose Krebs, oder zwei Vollwaisen, die binnen weniger Tage Vater, Mutter und Großmutter verloren haben. Die Liste lässt sich beliebig lange fortsetzen.

All diesen Menschen wird zumindest finanziell geholfen. Es ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte – eine von Nächstenliebe, freiwilligem Engagement und Hilfsbereitschaft.

Eine Gruppe Hobbyfußballer hat im Jahr 2008 eine Charity-Aktion ins Leben gerufen, mit deren enormen Erfolg sie so niemals gerechnet hätten. Die Poker Juniors aus Krumbach in der Buckligen Welt veranstalten am Sonntag, den 18. Dezember, heuer bereits zum 13. Mal das Benefiz-„Christkindlturnier“. „Die ursprüngliche Idee war, zusätzlich zu unseren sportlichen Aktivitäten auch einmal im Jahr Bedürftige in der Region zu unterstützen“, erklärt Obmann Günther Tanzler.