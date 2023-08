Causa Pflegeheim Kirchstetten: Strafen für drei Angeklagte erhöht

Wehrlose Personen gequält

Ab September 2020 waren die drei Beschuldigten in St. Pölten gemeinsam mit einer mittlerweile rechtskräftig zu zwei Jahren Haft verurteilten Mitangeklagten wegen Quälens oder Vernachlässigens sowie sexuellen Missbrauchs wehrloser oder psychisch beeinträchtigter Personen und wegen Körperverletzung im Zentrum eines Prozesses gestanden.

Sie sollen als Pfleger bzw. Pflegehelfer von März bis Oktober 2016 alte Menschen u.a. geschlagen und beschimpft sowie die hilflosen Bewohner gequält und zu heiß geduscht haben. Die Vorwürfe basierten im Wesentlichen auf Anzeigen von zwei Heimmitarbeiterinnen und Nachrichten in einer WhatsApp-Gruppe, in der sich die Beschuldigten in äußerst herabwürdigender Weise über Heimbewohner ausgetauscht hatten.