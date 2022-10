Causa "Eigentum" - FPÖ will Mikl-Leitner anzeigen

Die anwaltlich erarbeitete Sachverhaltsdarstellung soll in den kommenden Tagen an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) übermittelt werden, so Landbauer. Sie enthalte "unter anderem den Verdacht des Amtsmissbrauchs" durch Mikl-Leitner und Eichtinger. Gefordert wurde der Rücktritt Eichtingers und, dass das Wohnbauressort "nicht mehr länger ein schwarzes sein" solle.

Lange Vorgeschichte

Die "Eigentum Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft m.b.H." war in Wien tätig und hatte dort ursprünglich auch ihren Sitz. Dieser wurde 2014 nach Vösendorf (Bezirk Mödling) verlegt. Mit Bescheid vom 15. Februar 2016 wurde der Gesellschaft dort die Gemeinnützigkeit wegen Verstößen gegen das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) entzogen. Gemäß diesem Gesetz wurden daraufhin Zahlungen an das Sitz-Bundesland notwendig, also in dem Fall - trotz des früheren Ansiedelns und Tätigwerdens in Wien - an Niederösterreich. Ratio dahinter ist, dass verhindert werden soll, dass die Eigentümer aus dem Verlust der Gemeinnützigkeit Profit schlagen können.

Errechnet wurden bei der "Eigentum" 18 Mio. Euro an vorläufigen und rund 53 Mio. Euro an endgültigen Geldleistungen. Das Land erhielt Teilzahlungen, es flossen 6,6 Mio. Euro, ehe die Gesellschaft 2021 insolvent wurde.

Landbauer kritisierte am Donnerstag erneut die aus seiner Sicht vereinbarten Ratenzahlungen, die gesetzlich nicht vorgesehen und "an der Landesregierung vorbei beschlossen" worden seien. Das Rechtsbüro, das diese Zahlungen initiiert und vereinbart habe, falle unter die Zuständigkeit von Mikl-Leitner. Die vorläufige Geldleistung hätte nach der Festlegung sofort eingetrieben werden müssen, betonte der FPÖ-Landesparteichef. Der Immobilienbestand der Gesellschaft sei jedoch "versickert", dem Land Niederösterreich zustehendes Geld "faktisch verschwunden". Der Schaden für das Bundesland betrage rund 46 Mio. Euro.

"Das Land NÖ hat die 'Eigentum' im Juni 2022 bei der WKStA angezeigt. Das Land NÖ hat diesen Wiener Kriminalfall durch die Anzeige bei der WKStA erst aufgedeckt. Durch die Entziehung der Gemeinnützigkeit konnten wir bisher 6,6 Mio. Euro zusätzliches Geld für die Wohnbauförderung erhalten", betonte Eichtinger in einer Stellungnahme. "Jetzt entscheidet das Insolvenzgericht, wie viel von den 47 Mio. noch zusätzlich an Niederösterreich fließen werden."