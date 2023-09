Bürgermeister zieht sich nach 16 Jahren aus dem Amt zurück

Nach über 38 Jahren in der Gemeindepolitik in Blindenmarkt (Bezirk Melk) wird Bürgermeister Franz Wurzer (ÖVP) am heutigen Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung seinen Rückzug offiziell ankündigen. Wurzer wird das Amt mit dem 18. September abgeben. Sein Vizebürgermeister Albert Brandstetter, ebenfalls ÖVP, soll dann am 26. September vom Gemeinderat zum neuen Ortschef gewählt werden.

Der Amtswechsel und sein Rückzug aus der Gemeindepolitik sei schon länger geplant, sagt Wurzer. Vor dem Bürgermeisteramt sei er siebeneinhalb Jahre Vizebürgermeister und insgesamt 38,5 Jahre in der Gemeindepolitik tätig gewesen, berichtet er. „Irgendwann muss auch Schluss sein“, sieht er die Geschäfte bei seinem derzeitigem Vize Brandstetter bestens aufgehoben

Amtsübergabe

Für den 1. Oktober ist schon ein feierliches Amtsübergabefest fixiert worden. Mit der ÖVP-Mehrheit im Gemeinderat sollte die Wahl Brandstetters glatt über die Bühne gehen. Die ÖVP hält 13 von 21 Sitzen. 2020 hatte sie über zehn Prozent und zwei Mandate dazugewonnen.