Bürgermeister will Chefin von Musikschule absetzen

Weil sie als Auditorium für ihre politische Abrechnung das Abschlusskonzert ihrer Musikschule mit 600 Gästen gewählt hatte, ist die renommierte Langzeit-Direktorin Hedwig Monetti im Rathaus der Stadtgemeinde in Ungnade gefallen. Bürgermeister Josef Freiler ( ÖVP) will sich die „Entgleisung“ nicht gefallen lassen und lässt beim Land NÖ derzeit ihre Suspendierung prüfen. Ende August tritt Monetti nach 38 Jahren an der Spitze der Musikschule Kirchschlag-Bad Schönau ohnedies ihren Ruhestand an. Freiler will bis dahin nicht warten und sie schon jetzt absetzen.

Die Trägerin des Bundesehrenzeichens genießt als Vorstandsmitglied der Volkskultur NÖ hohes Ansehen im Land. Um ihre Nachfolge als Direktorin ist indes ein heftiger Disput entbrannt.