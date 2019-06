Musikschule akzeptiert Personelentscheidung nicht

Hedwig Monetti steht mit der Kritik nicht alleine da. Das gesamte Kollegium der Musikschule prangert nun die Personalentscheidung an und fordert die Gemeinde und ÖVP-Bürgermeister Josef Freiler auf, sie rückgängig zu machen. Ein Unterstützungsbrief des Kollegiums für Thomas Monetti sei nicht an alle Parteien im Gemeinderat weitergeleitet worden.

In einer neuerlichen Stellungnahme spricht sich das Kollegium eindeutig für Thomas Monetti als neuen Leiter aus. Er unterrichte seit 35 Jahren an der Musikschule, erfülle alle Punkte der Stellenausschreibung, war bereits mehrmals mit der interimistischen Leitung betraut und investiere eine Vielzahl an unentgeltlichen Stunden für das Musikschulwesen, heißt es in dem Schreiben. "Als sehr wesentlichen Punkt erachten wir, dass Kollege Monetti seinen Wohnsitz am Standort der Musikschule hat. Wie auch Sie wissen, ist die Musikschule durch zahlreiche Veranstaltungen in das kulturelle Leben vor Ort in unterschiedlicher Form eingebunden: Konzerte, Familienmessen, Mitgestaltung des Musikprogramms der kirchlichen Gemeinde, Advent in Kirchschlag und in Bad Schönau, Vereine, Burg, Gastbetriebe, Kirchenkonzerte, Muttertagsfeiern und vieles mehr. Die Erfahrung zeigt, dass der persönliche Bezug zu den Gemeinden Kirchschlag und Bad Schönau von großer Bedeutung ist und eine absolute Notwendigkeit hat", heißt es in dem Brief.