Bürgerbeteiligung: Gemeinsam zur Sonnenenergie

In Wolkersdorf hätten auch jene Bürgerinnen und Bürger, die über keine Eigenfläche verfügen, durch den Kauf von Sonnenbausteinen die Möglichkeit, aktiv an der Energiewende teilzunehmen, erklärt Bürgermeister Dominic Litzka. „Bereits am ersten Tag war die Auflage der Sonnenbausteine mit 300 Prozent überzeichnet. Für 2021 plant die Stadtgemeinde die nächsten Fotovoltaik-Anlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden. Ich bin stolz darauf, diese Anlagen mit Bürgerbeteiligung umzusetzen“, sagt Litzka. Erklärtes Ziel sei es, Wolkersdorf in die „Spitzenliga der Fotovoltaik-Gemeinden“ zu bringen und beim Ausbau der erneuerbaren Energie vorne mit dabei zu sein.