Buch: Eine Zeitreise auf den Schienen des Weinviertels

Zeitzeugenberichte

Dazu erzĂ€hlen Zeitzeugen ĂŒber nahezu verschwundene Berufe wie SchrankenwĂ€rter oder Schalterbeamter. So zum Beispiel Hans Niederl, der frĂŒher an der Personenkassa in Korneuburg gearbeitet hat, und im Kontakt mit den Reisenden in verschiedenste Rollen als Seelentröster, Reiseplaner oder Lebensretter geschlĂŒpft ist.

Auch ĂŒber nicht mehr gebrauchte Infrastruktur, wie die Zugförderung Mistelbach, kann man einiges erfahren. In der Mitte des letzten Jahrhunderts waren dort zeitweilig sogar mehr als 250 Eisenbahner beschĂ€ftigt. Nachdem der Bahnhof dann schon zu verfallen drohte, bietet er mittlerweile dem Verein „Neue Landesbahnen“ eine Heimat. Seitdem wird dort wieder fleißig an ZĂŒgen gewerkt, die dann beispielsweise Sonderfahrten unternehmen.

Am Ende des Buches gibt es noch einen Ausblick auf die Zukunft des regionalen Bahnverkehrs. Der neue Band ist ein echtes Highlight fĂŒr Zugfans. Vor allem fĂŒr solche aus dem Weinviertel.