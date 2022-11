Albaniens letzter "Restaurantbär" wird in den Bärenwald Arbesbach gebracht

Der letzte sogenannte „Restaurantbär“ soll nach Österreich gebracht werden. Braunbär „Mark“, der seit mehr als 20 Jahren auf Beton in einem kleinen Käfig neben einem Gasthaus in Tirana sein Dasein fristet, wird Anfang Dezember von Vier Pfoten in den von der Tierschutzorganisation geführten Bärenwald Arbesbach (Bezirk Zwettel) im niederösterreichischen Waldviertel überführt. Vier Pfoten freute sich am Donnerstag in einer Aussendung auf den baldigen vierten Bärenwald-Bewohner.