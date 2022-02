Bärenwald in Arbesbach: Braunbärin "Emma" gestorben

Im Bärenwald Arbesbach herrscht Trauer: Braunbärin "Emma" ist gestorben. Das erst zwölf Jahre alte Tier starb laut einer Aussendung vom Freitag an einem durch Bakterien ausgelösten septischen Schock.

Noch am 13. Februar habe "Emma" die Winterhöhle für eine kurze Erkundungstour im Gehege verlassen. Dabei habe sie einen vitalen und völlig unauffälligen Eindruck gemacht, teilte Bärenwald-Leiterin Sigrid Zederbauer mit. "Am 16. Februar schließlich bemerkten die Tierpflegerinnen bei einem der täglich mehrfach stattfindenden Checks, dass die Bärin in der Höhle schwer atmete. Sie versuchte aufzustehen, kam aber nicht auf die Beine. Die Tierpflegerinnen verständigten sofort das Tierärzteteam des Forschungsinstitutes für Wildtierkunde, das sich auch sofort auf den Weg machte. Emmas Zustand verschlechterte sich jedoch rapide, sie verstarb, kurz bevor die Tierärztinnen eintrafen."