Bub rettete der Mutter das Leben

KURIER: Frau Perner, ist die aktuelle Häufung von Gewalttaten ein Vorbote für den emotionalen Stress in der Vorweihnachtszeit?

Rotraud Perner: Nein, das glaube ich nicht. Ich stelle einen allgemeinen Anstieg von Gewaltdelikten in Familien fest.

Was ist ist der Grund dafür?

Meine Erkenntnisse aus der Gehirnforschung belegen eindeutig, dass die Identifikation mit Tätern zunimmt. Wir sind in audio¬visuellen Medien ständig mit Gewalttaten konfrontiert. In extremen Konfliktsituationen übernehmen Menschen diese Muster. In Krimis gibt es aber nie Sequenzen, wo einem möglichen Mörder angeboten wird, Vernunft zu bewahren und einen gewaltfreien Weg zu beschreiten.

Welche Maßnahmen wären gegen diese Entwicklung notwendig?

Ist der Kampfmodus einmal gestartet, gibt es kein Stoppen mehr. Alle spielen Kino, daher müssen wir rasch gegensteuern.

Wie könnte das gehen?

Das kann nur durch gezielte Aufklärung, beginnend in den Schulen, aber auch in der Erwachsenenbildung funktionieren. Den Leuten muss klar sein, dass sie ihre Menschenwürde nicht verlieren, wenn sich eine Frau oder ein Mann für jemand anderen entscheidet. Da gibt es andere Lösungen als Gewalt.

Häufig findet sich hinter familiären Gewalttaten auch ein Migrationshintergrund. Was schlagen Sie da vor?

Es wäre ganz wichtig, Migranten besser über unsere Gesetze und Sitten zu informieren. Die bodenständige Sozialarbeit hat da die richtigen Modelle dafür. Ich glaube, dass es wichtiger wäre bei den Staatsbürgerprüfungen solche Dinge abzufragen als Fakten aus der Geschichte.