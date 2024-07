Bub in Hundebox gefoltert: Land NÖ bezahlt kein Schmerzensgeld

Nach schweren Versäumnissen der Behörden , was den Schutz des hilflosen Kindes anbelangt, hatte Opferanwalt Timo Ruisinger Amtshaftungsansprüche gegen das Land eingebracht.

Zum Inhalt hüllte man sich in Schweigen. Wie die Antwort ausgefallen ist, erfuhr der KURIER vom Opferanwalt. Im Auftrag des Landes hat Ruisinger ein Schreiben der " Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH “ in Wien auf den Tisch bekommen.

Drei Monate hatten die zuständigen Abteilungen des Landes Niederösterreich Zeit, auf die Forderung des Anwaltes einzugehen. Am Montag endete die Frist. "Am Freitag hat die Rechtsvertretung des Landes NÖ fristgerecht ein Antwortschreiben abgegeben“, heißt es aus dem Büro von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

OGH-Urteile

Darin heißt es sinngemäß, dass das Land in dem Fall keine Amtshaftungsansprüche anerkennt. Laut einem OGH-Urteil vom 23. März 2021, finde das Handeln der Kinder- und Jugendhilfeträger im amtshaftungsrechtlichen Sinn "nicht in Vollziehung der Gesetze statt". Es sei daher nicht der Hoheitsverwaltung, sondern der Privatwirtschaftsverwaltung zuzurechnen, heißt es in der Stellungnahme.

Diese Ansicht werde durch weitere OGH-Entscheidungen gefestigt, meinen die Anwälte des Landes NÖ. "Daher sind auch andere Handlungen oder Unterlassungen von Bediensteten des Kinder- und Jugendhilfeträgers als privatrechtlich einzustufen“, so die Stellungnahme.