Bub in Hundebox: Behörde in Erklärungsnot, Land droht Klage

20 Jahre Haft . So lautete das Urteil (nicht rechtskräftig) gegen jene Mutter, die ihren damals 12-jährigen Sohn im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt und beinahe zu Tode gefoltert hat.

Diese Woche Dienstag ist die brisante Causa bereits Thema bei der Sitzung der Landesregierung . Die politischen Vertreter müssen darüber beraten, ob Abläufe und Prozesse bei der Jugendwohlfahrt dringend geändert werden müssen. Denn die Arbeit der zuständigen Sozialarbeiter der Bezirkshautmannschaft Waidhofen an der Thaya erscheint in keinem guten Licht, meint auch Opferanwalt Timo Ruisinger .

Mitschüler flehte er um ihre Jause an. Am 24. Oktober machte die Schule deshalb eine Gefährdungsmeldung bei der Bezirkshauptmannschaft . Dort sah man allerdings anscheinend keinen dringenden Handlungsbedarf. Am 28. Oktober statteten Sozialarbeiter der Behörde Mutter und Kind einen Besuch ab.

„Das Kind hatte rasch 30 Kilo abgenommen“, erklärt Ruisinger. Am 20. Oktober unterrichtete die Schule erstmals die BH. Geplagt von Hunger , versuchte der Bub in der Schule in einer Pause zehn Semmeln zu kaufen.

Kind fiel ins Koma

Laut Ruisinger erfolgte erst am 18. November eine weitere unangekündigte Kontrolle durch die BH. Obwohl dabei vermerkt wurde, dass der Bub am ganzen Körper zitterte und Verletzungen an den Händen aufwies, beließ man das Kind bei der Mutter. „Nur vier Tage später war der Bub komatös und in Lebensgefahr auf der Intensivstation. Es drängt sich die Frage auf, ob die Behörde das verhindern hätte können“, so der Opferanwalt.

Auffallend ist laut Aktenlage, dass die Sozialarbeiter bei den Kontrollen "bedenkliche Zustände" vermerkten, dies aber ohne Konsequenzen blieb. In den Protokollen finden sich Vermerke, wonach kein Kinderbett vorgefunden wurde, nur ein einziger Sessel vorhanden und es in der Wohnung eiskalt war. Beim Gespräch mit dem Buben habe dieser am gesamten Leib gezittert.