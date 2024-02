Prozess um Bub in Hundebox in NÖ: "Kind wurde chronisch misshandelt"

Heute geht der Prozess am Kremser Landesgericht rund um einen gequälten 12-Jährigen weiter. Die Mutter (33) muss sich wegen versuchten Mordes, Quälen und Vernachlässigung Minderjähriger sowie Freiheitsentziehung verantworten. Auch ihre frühere beste Freundin steht vor Gericht. Sie soll der 33-Jährigen die Anweisungen zu den Gräueltaten gegeben haben. Dem Bub wurde Essen vorenthalten, er wurde geschlagen und oft mehrere Stunden in eine Hundebox gesperrt.

Zu Beginn des zweiten Prozesstages geht es in erster Linie um Geld, das die Erstangeklagte (33) der Zweitangeklagten (40) gegeben haben soll. Die 33-Jährige habe sich einreden lassen, dass ihr Vater ihr das Geld wegnehmen will. Daher habe sie es ihrer 40-jährigen Freundin gegeben, damit es in Sicherheit ist.

Die Zweitangeklagte widerspricht. Sie habe jenes Geld, das sie bekommen habe, wieder in bar zurückbezahlt.

