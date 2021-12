Brutaler Überfall auf betagtes Paar vereitelt: Schuldsprüche

Es war alles angerichtet, ein genauer Plan in einer eigenen WhatsApp-Gruppe geschmiedet, sogar Waffen lagen schon bereit. Hätte ihnen die Polizei nicht dazwischen gefunkt, wäre die Home Invasion bei dem 90-jährigen Mann aus Siegersdorf (Bezirk Baden) eiskalt durchgezogen worden. Daran ließ der 18-jährige Erstangeklagte beim Prozess am Landesgericht Wiener Neustadt keine Zweifel aufkommen.

Wegen verbrecherischen Komplotts wurden am Freitag der 18-jährige Erstangeklagte Serbe zu zehn Monaten bedingt, sein ebenfalls serbischer Schwager (25) zu 15 Monaten bedingt und drei unbedingt, sowie ein 15-Jähriger Pole zu sechs Monaten bedingt verurteilt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Gegen einen 19-jährigen Österreicher wurde die Verhandlung vertagt.

Hätte das Quartett seinen Plan umgesetzt, hätten es je zehn bis zwanzig Jahre Gefängnis sein können. Raubermittler und Cobra sind am 4. Oktober gerade noch rechtzeitig gekommen, bevor sie das Komplott in die Tat umsetzen konnten. Weil sie mit dem Plan geprahlt hatten, wurde die Bande verraten, denn ein Mitwisser ging zur Polizei und packte aus. Dass der Erstangeklagte einen 90-Jährigen in dessen Haus mit Waffengewalt ausrauben wollte und gleichzeitig eine Ausbildung zum Altenpfleger machte, verschlug der Richterin die Sprache: „Da sag ich jetzt lieber nichts dazu“.