Ökowirtschaftspark: HTL-Schüler mit einem wichtigen Brückenschlag

Ein Postbediensteter, der beinahe täglich mit dem Rad in die Arbeit fährt, hatte die zündende Idee. Der ecoplus Öko-Wirtschaftspark Föhrenwald in Wiener Neustadt ist gut mit dem Auto oder Lkw zu erreichen. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad stellte der Kehrbach aber bisher eine fast unüberbrückbare Hürde dar. So entstand die Initiative zum Bau einer Geh- und Radwegbrücke über den Bach. Für die Umsetzung konnten Schülerinnen und Schüler der zweiten und dritten Bautechnik-Klassen der HTL Wiener Neustadt gewonnen werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wammerl Patrick Eröffnung der Landwirtschaftskammer im ecoplus Öko-Wirtschaftspark Föhrenwald.

„Ich bin stolz, dass es ein Post-Kollege war, von dem die Initiative für dieses tolle Gemeinschaftsprojekt zwischen Stadt und HTL Wiener Neustadt ausgegangen ist“, sagt die Finanzvorständin der Österreichischen Post AG, Barbara Potisk-Eibensteiner. In dem 19 Hektar großen Wirtschaftspark sind aktuell zehn Betriebe angesiedelt - darunter die Post, der Holzbau-Spezialist Meisterbau Aichinger, die neue Zentrale der Bauernkammer, die Hansa Flex Hydraulik GmbH und andere. Schüler bringen sich ein Die Entwurfsplanungen für den Brückenbau begannen im November 2025 durch Holzbaumeister Günter Reisner und HTL-Direktor Martin Lang. Im Frühjahr 2026 wurden durch den Bauhof der Stadt Wiener Neustadt die Betonfundamente hergestellt. Im Mai 2026 erstellte der Stahlbau-Spezialist Trimmel aus Katzelsdorf unter der Leitung des Bauhofs die Stahlkonstruktion. Brückenbelag und Geländer wurden schließlich ab diesem Juni mit den zweiten und dritten Klassen der HTL Bautechnik unter der Leitung der Holzbaumeister Leopold Morgenbesser und Günter Reisner finalisiert. „Unsere HTL zeigt uns wieder, wie's geht: Ein weiteres tolles Bauprojekt, mit dem sich die Schülerinnen und Schüler unter professioneller Leitung in unserer Stadt einbringen. Sehr zur Freude all jener, die mit dem Rad zur Arbeit in den Wirtschaftspark fahren und damit sicher auf dem neuen Radweg über die Kehrbach-Brücke fahren können“, sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).