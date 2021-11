Bremsklötze am Weg in die Internet-Zukunft

„Eine leistungsfähige Breitband-Infrastruktur ist eine Grundvoraussetzung für Wirtschaftswachstum, Innovationen und den territorialen Zusammenhalt.“ So ist es auf der Homepage des Landes NÖ nachzulesen. Für manche Endkunden im Land muss der Satz jedoch wie blanker Hohn klingen, lässt die Internet-Abdeckung doch vor allem in ländlichen Gebieten mitunter noch zu wünschen übrig.

Das Problem: Die großen privaten Netzbetreiber investieren in den Ausbau vor allem in wirtschaftlich lukrativen Regionen. Das sind die Ballungsräume. Deshalb ist man seitens des Landes bemüht, dort Glasfaser-Leitungen zu verlegen, wo private Anbieter nicht tätig werden. Dazu hat man die Tochtergesellschaft nöGIG gegründet – an der sich mittlerweile die deutsche Allianz Versicherung mit rund 300 Millionen Euro zu drei Vierteln beteiligt hat.

100.000 weitere Haushalte

Das „Niederösterreichische Breitbandmodell“ wurde in vier Pilotregionen mit 35.000 Haushalten getestet. Mit Erfolg, wie man seitens der nöGIG betont. „Wir sehen in den Gemeinden, in denen das Glasfaser-Netz aktiv ist, wie positiv es sich auf die Regionen auswirkt. Menschen ziehen wieder zu, Betriebe siedeln sich an, Immobilien steigen im Wert“, sagt Geschäftsführer Reinhard Baumgartner. Umso größer ist das Unverständnis mitunter in benachbarten Orten ähnlicher Größe, in denen noch keine leistungsfähigeren Kabel verlegt wurden.

In den kommenden drei Jahren sollen aber rund 100.000 weitere Haushalte versorgt werden, verspricht Baumgartner. Aktuell läuft der Ausbau in 17 Gemeinden - Oed-Oehling, Aschbach-Markt, Lanzenkirchen, Walpersbach, Kematen an der Ybbs, Sonntagberg, Paudorf, Absdorf, Hausleiten, Tattendorf, Stetteldorf am Wagram, Allhartsberg, Engelhartstetten, Heldenberg, Purgstall, Pyhra und Sierndorf. „Und laufend kommen weitere dazu“, kündigt Baumgartner an.