Brandeinsatz: Schlangen im Stromkasten der Kirche

Rauch und Funken stoben am Dienstagnachmittag aus dem Stromverteiler an der Kirche in Weigelsdorf. Als der Pfarrer Pawel Wokciga das bemerkte, rief er die Feuerwehr. Als die Feuerwehrleute den Stromkasten öffneten, steckte hinter der Unruhe wohl etwas anderes, als sie vermutlich erwartet hätten: Zwei Schlangen waren in dem Verteilerkasten eingeschlossen.