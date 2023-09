Botschaft an die Welt von morgen in luftiger Höhe

Die in den Zeitkapseln hinterlegten Dokumente wurden, so wie die bei der Demontage der alten Kreuze gefundenen Schriften aus dem Jahr 1885, wieder auf Pergament angefertigt und die Kapseln selbst in Kupfer ausgeführt. Beides Materialien, die, wie sich gezeigt hat, den extremen Wetterbedingungen in den Türmen standhalten.

Eine Kapsel enthält die aktuelle gesellschafts-politische Situation und die Herausforderungen der Gegenwart. Es sind Ratschläge angeführt, was die Menschen in Zukunft besser machen könnten. Für das zweite Schriftstück wurden Menschen zu ihren Ängsten, Sorgen und Wünschen befragt. Ihre Antworten wurden zusammengefasst und in die Kapsel gelegt. Die genauen Inhalte sind jedoch „topsecret“. Ein drittes Dokument listet alle an der Renovierung der Kirchtürme Beteiligten namentlich auf.