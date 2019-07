Borkenkäferbefall: Gefahr für Niederösterreichs Wälder

Pernkopf zufolge sind in Niederösterreich 2018 rund drei Millionen Festmeter Schadholz entstanden. Dabei handelt es sich um „Holz, das zum Schaden der Erzeuger niedrigpreisig verkauft werden muss“, sagte der Landeshauptfrau-Stellvertreter am Dienstag in einer Pressekonferenz in einem Waldstück nahe der Landwirtschaftlichen Fachschule Pyhra (Bezirk St. Pölten-Land). Zwei Drittel dieser drei Millionen Festmeter seien auf Borkenkäfer-Schäden zurückzuführen.