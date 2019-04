Bootsunglück beim Heer: Prozess steigt im Mai

Das Bootsunglück des Bundesheers auf der Donau bei Hainburg hat ein gerichtliches Nachspiel. Am 13. Mai muss sich der verantwortliche Bootsführer, Alexander S., wegen fahrlässiger Gemeingefährdung am Bezirksgericht Bruck an der Leitha verantworten.

Fahrstil

Wie das zuständige Landesgericht Korneuburg am Dienstag bekannt gab, wird dem Unteroffizier vorgeworfen, durch seinen Fahrstil das Kentern des Pionierbootes verursacht zu haben. Er hatte das mit acht Teilnehmerinnen des Girl’s Camp und fünf Soldaten besetzte Boot durch die Heckwelle eines vor ihm fahrenden Bootes gelenkt.

Die Front und der Rumpf des Arbeitsbootes liefen voll, weil der Bootsführer die Motorleistung nicht verringerte, heißt es im Strafantrag der Staatsanwaltschaft Korneuburg. Bei einer Verurteilung droht dem Angeklagten eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe.