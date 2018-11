Bootsunglück: Bundesheer gesteht Fehler ein

Ob dem Bootsführer damit ein schuldhaftes Verhalten anzulasten ist, wird die Staatsanwaltschaft Korneuburg klären. „Für uns ist es verständlich, wieso er auf Schub geblieben ist“, nimmt der Generalsekretär des Verteidigungsministeriums, Wolfgang Baumann, den Unglückslenker in Schutz. In der Ausbildung wird es den Bootsführern so beigebracht, weil sich durch den Jetantrieb das Boot nur bei Schub nach links oder rechts manövrieren lässt.

Dass das Unglück laut Kommission auf eine „unglückliche Ausnahmesituation“ zurückzuführen ist, haben Tests ergeben. „Wir haben bei den Versuchsfahrten 30 bis 40 Anläufe gebraucht, bis wir ein ähnliches Unterschneiden (Eintauchen in eine Welle, Anm.) geschafft haben“, sagt Steffan.

In die öffentliche Kritik geriet das Bundesheer vor allem wegen der nachfolgenden Rettungsaktion. Fotos legten nahe, dass keine Anstrengungen unternommen wurden, um die beiden abgängigen Frauen zu finden. „Das hat sich nicht bewahrheitet“, erklärte Oberst Herbert Walzer. Gleich nach dem Kentern konnten zwei Bootsführer unter Einsatz ihres eigenen Lebens drei unter dem Boot eingeschlossene Frauen heraus holen. Sie hatten eine so große Luftblase, dass sie sich sogar unter dem Boot verständigen konnten. Auch danach sei bekannt gewesen, dass noch zwei fehlen. „Es war eine sehr unübersichtliche Situation. Aber es wurde von Anfang an nach den Frauen gesucht. Es war nur nicht klar, wo sie sind“, erklärt Walzer. Erst als das gekenterte Boot später an einer Sandbank angehoben wurde, stieß man auf die beiden leblosen Körper.